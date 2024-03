Via libera al progetto per i lavori a Villagreca 

Un progetto da 1 milione di euro per sistemare la strada comunale che collega Nuraminis e la frazione Villagreca, percorsa quotidianamente (a piedi, in bicicletta e in auto) dai residenti. A fianco della carreggiata sarà realizzata anche una pista ciclabile. Tutto a beneficio dei residenti di Villagreca: la frazione di Nuraminis di 300 abitanti rimasta senza servizi dopo la chiusura dell’unico bar e del piccolo market, e dove sorseggiare un caffè al bancone è diventato solo un ricordo, come pure sfogliare un giornale acquistato nell’edicola sotto casa.

Addio (due anni fa) anche al minimarket dietro l’angolo, e per fare le compere giornaliere i residenti sono obbligati a salire in auto e spostarsi, nella migliore delle ipotesi alle vicine Nuraminis o Serrenti. Ora il progetto complessivo da 1 milione di euro, che è diviso in tre stralci. Il primo dei quali ha avuto il via libera del consiglio comunale, e prevede l’allargamento dell’attuale sede viaria dall’abitato della frazione fino all’incrocio con la Bia Segariu: appena oltre il cimitero di Villagreca. Il progetto definitivo dell’opera è stato presentato due anni fa all’assessorato ai Lavori pubblici della Regione. «Per ora è stato finanziato un primo stralcio di 300 mila euro, che prevede il rifacimento del primo tratto della strada dall’abitato di Villagreca fino al cimitero, all’incrocio con Bia Segariu. Siamo però fiduciosi che possano essere finanziati glia altri due stralci del progetto, che permetteranno di collegare fino a Nuraminis» commenta il sindaco Stefano Anni.