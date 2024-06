Via libera al progetto esecutivo per la sostituzione dei ponti 

Il Comune di Gonnosfanadiga ha approvato il progetto esecutivo per il rifacimento dei due ponti in legno sul rio Piras, intervento atteso da ormai cinque anni. Le attuali strutture, in legno lamellare, installate diversi anni fa e mai sottoposte a manutenzione, presentano condizioni di deterioramento con cedimenti e fratture in più punti, inclusi quelli di ancoraggio.

L'approvazione del progetto esecutivo consentirà al Comune di avviare la prima manifestazione di interesse per individuare la ditta incaricata della rimozione delle strutture esistenti e dell’installazione dei nuovi ponti in ferro. La procedura sarà aperta fino al 27 giugno. I cantieri, invece, saranno aperti il primo luglio, secondo quanto previsto dal progetto stilato dall’ingegnere Carlo Orrù.

Il cronoprogramma prevede una durata complessiva di sei mesi: i primi due mesi saranno dedicati alla rimozione delle vecchie strutture ormai fatiscenti, mentre i restanti quattro mesi saranno impiegati per l’installazione dei nuovi ponti in ferro, più larghi per permettere anche un attraversamento in bici. Il costo totale del progetto ammonta a 612mila euro.

Nel 2019 la prima gara per l’affidamento dei lavori andò deserta; poi l’aggiornamento degli interventi e dell’allineamento con il prezziario regionale, che ha comportato un raddoppio dei costi di realizzazione, portarono alla sospensione per permettere al Comune di reperire ulteriori fondi