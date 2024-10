Via libera al progetto di illuminazione a “Si Basca” 

L’illuminazione pubblica a Sì Basca, campagna alla periferia di Gonnesa, sta per diventare realtà. La Giunta comunale, guidata da Pietro Cocco, ha approvato il progetto esecutivo per mettere fine a una mancanza cronica della zona.

L’intervento vale 40 mila euro. «L’opera ha come obiettivo primario garantire una maggiore sicurezza stradale - si legge nella relazione tecnica - migliorando la visibilità notturna lungo il tratto stradale, riducendo il rischio di incidenti e aumentando la sicurezza per pedoni e veicoli». Dal Municipio è arrivato il via libera all’opera che riguarderà due vie. «Con questo primo intervento - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - riusciremo ad installare l’illuminazione pubblica nella parte che scende da via Sant’Andrea e a preparare le opere di predisposizione dell’impianto nel vico Guido Rossa, su cu in un secondo momento saranno installati i lampioni. Di recente siamo intervenuti nella strada che prosegue da via Sant’Andrea per sostituire la griglia. Il progetto di illuminazione pubblica a Sì Basca fa parte di un piano complessivo di riqualificazione delle zone periferiche del territorio comunale di Gonnesa». (a. pa.)

