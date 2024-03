Via libera al piano urbanistico comunale 

A Monastir entra in vigore il nuovo piano urbanistico comunale, dopo il parere positivo della verifica di coerenza e la successiva pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale. «È stato un lavoro lungo che ha coinvolto gli amministratori, i tecnici e i cittadini», afferma Paolo Spiga, assessore ai Lavori pubblici. Il nuovo Piano sostituisce quello del 1999: «Ci lavoriamo dal 2017, non eravamo d’accordo con la linea dell’eccessivo ampliamento del vecchio Piano - prosegue Spiga - non era corretto dividere in due il paese al di là della Statale 131 e ci sembrava eccessivo un incremento di quasi il 50 per cento in più della popolazione».

Il dettaglio

Il Piano individua nuove aree di espansione in continuità con l’edificato già esistente e pone luce sui temi della riqualificazione e valorizzazione del sistema abitativo, patrimonio edilizio e del contenimento dell’espansione dell’abitato. «Si garantirà in tal modo un’offerta abitativa di qualità, incentivando da un lato la permanenza della popolazione residente, dall’altro intercettando la richiesta abitativa di nuovi nuclei familiari», afferma Spiga.

Nel progetto si parla anche di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche, archeologiche e storico culturali, e di crescita sostenibile del sistema economico, produttivo e commerciale. «Il nuovo Puc è uno strumento moderno che guarda alle reali esigenze della società di oggi e prova a darne una risposta», dichiara Spiga.

Il dibattito

Di parere opposto la minoranza guidata da Giuseppe Cinus: «Ribadiamo le nostre perplessità legate a un Puc che riteniamo fortemente limitante e che rischia di acuire i ben noti problemi di disponibilità di edilizia residenziale e di locazioni, oltre a ridurre le zone artigianali», dichiara Cinus. Per l’opposizione infatti il nuovo Piano è un freno allo sviluppo della comunità in termini numerici e socio-economici. «Con questi presupposti sarà sempre più difficile anche per le giovani coppie trovare immobili a prezzi contenuti, condannando così Monastir nei prossimi anni a una dimensione ridotta o medio-piccola senza sfruttare la sua posizione strategica alle porte dell'area metropolitana di Cagliari», prosegue Cinus.

La minoranza ha comunque dato una propria lettura critico-propositiva al progetto: dal suo punto di vista il paese dovrebbe programmare uno sviluppo abitativo residenziale coerente con la necessità socio-economica, puntando soprattutto sul centro storico.

Il nuovo Puc non sarà statico, ma un progetto in continuo mutamento: «Sarà uno strumento che dovrà essere costantemente monitorato e aggiornato, proprio per essere in grado di dare risposte al rapido mutamento della società contemporanea», chiude Spiga.

