Via libera al piano sul clima, è il primo varato in Sardegna  

Via libera al Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima. Il Comune, dopo una fase di studio dettagliato del territorio e di condivisione con i cittadini, adotta il Paesc, il primo nell’Isola a farlo. «L’auspicio è che anche gli altri facciano in fretta a dotarsi di questo strumento importantissimo», le parole del vicesindaco Tore Sanna prima del voto all’unanimità al piano. «Inoltre la Regione ha individuato il Comune di Quartu per sperimentare la azioni di contrasto ai cambiamenti climatici che potranno poi interessare l’intera Sardegna».

Nel Paesc quartese la città viene suddivida in sette sotto aree, per ciascuna è stata fatta una distinta analisi dei rischi climatici e definite le strategie di intervento. «Ma il nostro lavoro e impegno su questo fronte non si deve certo fermare, anzi», sottolinea Sanna, «da qui discenderanno una serie di azioni concrete, una delle quali è già iniziata, e cioè la forestazione urbana finanziata con fondi che derivano proprio dalle azioni nazionali relative all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; altre ne dovranno inevitabilmente seguire».

«D’altronde», conclude il vicesindaco, «tutte le analisi fatte relativamente al territorio di Quartu di fatto indirizzeranno anche le altre scelte di pianificazione che nel frattempo stiamo facendo: il contrasto e la mitigazione dei cambiamenti climatici ci imporranno delle scelte strategiche con ripercussioni anche sugli altri livelli di pianificazione».

