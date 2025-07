Via libera al piano di Porto Rotondo 

Le 39 osservazioni non fermano la (temuta) avanzata del cemento, prevista dal nuovo Piano particolareggiato di Porto Rotondo, adottato ieri in Consiglio comunale. Passa integralmente (e va in Regione) la variante approvata a luglio scorso che prevede un aumento di volumetrie e nuovi spazi destinati a servizi di pubblica utilità. L'approvazione del Piano sistema un “contenzioso” tra il Comune e quattro consorziati che, dal 1988, avanzano una capacità volumetrica e che in cambio cedono al Comune aree standard, pari a 70mila metri quadri, per realizzare nuovi spazi utili alla comunità. Contestato da tanti storici proprietari che hanno presentato altrettante osservazioni e criticato duramente dal fondatore del borgo, Luigi Donà dalle Rose (e figli), il sindaco, Settimo Nizzi, in aula insorge contro gli “ambientalisti dell'ultima ora”.

Lo scontro

«Oggi chiudiamo una annosa vicenda e portiamo a casa la possibilità di completare le opere, esclusivamente nell'interesse della comunità, rimaste incompiute per colpa di chi, all'origine della vicenda, poteva fare qualcosa e non è riuscito, anzi è responsabile della richiesta di applicazione di ciò che era previsto dal 1988», dice Nizzi, con un esplicito riferimento ai Donà «che hanno costruito quando e dove hanno voluto». A chi lo accusa di voler cementificare su un gioiello, il sindaco replica: «Il piano è stato approvato nel 1988, la variante nel 1994, quando non ero sindaco, secondo la quale la cubatura di cui hanno diritto i proprietari era di 60mila metri cubi, noi l'abbiamo ridotta a 20mila». Il Piano spacca in due la minoranza: contrari il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, favorevoli Liberi insieme. «Porto Rotondo non ha bisogno di metri cubi, ha necessità di una riqualificazione e forse anche il Cavaliere avrebbe pensato questo», dice la capogruppo del Pd, Ivana Russu. «Per acquisire le aree standard si poteva fare diversamente e il piano poteva essere redatto dopo un dialogo con gli storici proprietari del borgo che temono il cambiamento dei connotati caratteristici del villaggio», dice il consigliere dem, Gianluca Corda. «La nostra posizione è favorevole in ragione della storia di questa vicenda che, da troppi anni, pende sul borgo che ha delle criticità: senza l'acquisizione di quelle aree standard le criticità non possono essere risolte», afferma il capogruppo di Liberi insieme, Davide Bacciu.

