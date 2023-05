Via libera al Paur, può ripartire il piano di rilancio di Eurallumina 

Via libera al Paur, il provvedimento autarizzativo unico regionale, per il progetto di rilancio dell’Eurallumina di Portovesme.

Ieri mattina è arrivato l’esito positivo della conferenza dei servizi decisoria, un parere favorevole che include la Valutazione di impatto ambientale, l’Autorizzazione integrata ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e la VincA, oltre a diverse prescrizioni che l’Eurallumina dovrà rispettare alla lettera. Il passaggio successivo è una delibera della Giunta regionale che dovrà sancire l’operatività del Paur. Si chiude così un iter durato quasi due anni.

Una notizia accolta positivamente dai lavoratori che vedono meno lontano il traguardo del rilancio, anche se restano due partite importanti da definire: l’addendum con il Governo e l’approvvigionamento del gas. «Con il dissequestro del sito di stoccaggio dei residui e l’approvazione del Paur di oggi - si legge in una nota della Rsa firmata da Enrico Pulisci, Simone Zucca e Davide Boi - il progetto di riavvio dell’Eurallumina è di fatto esigibile e, una volta ottenuta la delibera di Giunta, definitamente approvato e quindi definito compatibile nel rispetto delle più severe norme in materia di tutela della salute e dell’ambiente, senza sconto alcuno. Questo è il risultato della pronuncia del Tribunale e degli enti autorizzativi, le sentenze devono essere rispettate sempre, anche quando qualcuno non le condivide». Soddisfazione anche da Antonello Pirotto, che ha guidato le battaglie per il riavvio di Eurallumina: «Un risultato importantissimo e determinante - dice - atteso da azienda e lavoratori, un via libera che mette a regime un altro tassello nel percorso verso la ripresa delle produzioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA