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Bosa.
19 giugno 2026 alle 00:31

Via libera al nuovo supermarket 

Vadilonga (Confcommercio): «Ora però bisogna aiutare i negozi di vicinato» 

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Si conclude un iter lungo, articolato e non privo di problemi soprattutto di carattere urbanistico. Bosa si prepara a un altro cambiamento significativo nella zona di Santa Caterina, dove sorgerà una media struttura di vendita, autorizzata dal Suape dell’Unione della Planargia, responsabile per territorio. Il provvedimento permetterà alla Md spa la realizzazione di un supermercato che sorgerà in un fabbricato su un unico piano con una superficie coperta di 1.722 metri quadrati, con parcheggi, aree verdi e isola ecologica.

Via libera

Il via libera arriva dopo una conferenza di servizi complessa, durata 69 giorni, che ha raccolto pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, da Anas, Regione, Soprintendenza, Vigili del fuoco, Asl e uffici comunali. L’apertura di una nuova struttura commerciale riaccende però un interrogativo che attraversa da anni il tessuto economico cittadino: modernizzazione o concorrenza che rischia di penalizzare i piccoli esercizi?

Confcommercio

«Come imprenditori - afferma Vincenzo Vadilonga di Confcommercio, - non si può essere contrari a priori a investimenti e concorrenza. Come non lo siamo stati con le strutture nate in precedenza. In questo caso, per di più, si tratta di ampliamento di volumetrie già presenti sul territorio. È chiaro che ogni nuova struttura toglie quote alla rete dei piccoli negozi ma, siamo realistici, i sistemi evolvono e la concorrenza è parte integrante quanto irrinunciabile del commercio».

La concorrenza

Vadilonga individua però il nodo centrale: «La concorrenza deve essere equilibrata, con specifiche politiche in grado di aiutare il commercio di vicinato a competere ad armi pari. Un dato su tutti: le retribuzioni, che per la piccola impresa legata ai contratti di lavoro standard, sono la prima voce di spesa. Se questa non è ugualmente rispettata anche dalle grandi strutture, contribuisce a creare uno squilibrio di prezzi che fa percepire il negozio classico come meno conveniente». Vadilonga richiama anche le conseguenze sociali: «Deve essere chiaro a tutti invece che ogni negozio chiuso in città equivale a meno stipendi, meno sicurezza, meno vita sociale e meno valore immobiliare». Il progetto Md, dunque, si inserisce in un dibattito più ampio: da un lato la necessità di offrire servizi moderni e competitivi, dall’altro la tutela di un tessuto commerciale che rappresenta identità, presidio sociale e lavoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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