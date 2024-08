Via libera al nuovo ecocentro 

Serramanna avrà il suo ecocentro comunale: l’impianto sorgerà nell’area Pip, lungo la strada statale 196 per Samassi, e per la sua realizzazione la Giunta ha stanziato 690mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di superare i disagi nel conferimento dei rifiuti, la cui raccolta e gestione sono affidate alla ditta Formula ambiente nell’ambito di un appalto dell’Unione dei Comune e utilizzando l’ecocentro in località Pruni Cristi, concesso in comodato dal Consorzio Cisa che ne è proprietario.

L’obiettivo

Lo scorso dicembre, in sede di voto del bilancio di previsione, era stato dato il via libera al progetto col quale l’amministrazione punta a garantire la piena efficienza del servizio con una struttura adeguata e modernamente attrezzata, anche in ragione della complessità e delle problematiche legate alla raccolta differenziata.

«La scelta di costruire un ecocentro comunale sorge dalla necessità di dare alla comunità un servizio migliore, con strutture nuove e adatte a un utente più esigente e attento all’ambiente, al riciclo delle risorse che attualmente non possono essere conferite - commenta la vice sindaca con delega alla gestione dei rifiuti Moralvia Montis –: intendiamo realizzare uno spazio tutto comunale più vicino al centro abitato e più funzionale, grazie alle rampe adatte al traffico veicolare e dove i cittadini non sono più ospiti, ma attori di una scelta culturale volta a migliorare la qualità della vita, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle campagne limitrofe».

L’iter

La scelta di ricorrere a propri fondi di bilancio per avvalersi di un nuovo ecocentro delinea una svolta rispetto al programma portato avanti in passato, che dapprima prevedeva la richiesta di un finanziamento da un milione di euro attingendo al Pnrr, al quale il Comune era stato ammesso, ma poi non finanziato. Si è quindi deciso di procedere dando incarico all’Area tecnica di avviare le procedure per acquisire i progetti indicati per i fondi previsti dalla legge di Stabilità 2022, tra i quali la progettazione degli interventi per la realizzazione di un ecocentro comunale».

