Villaputzu.
17 dicembre 2025 alle 00:25

Via libera al nuovo chiosco-ristorante alla Prima Spiaggia 

Un nuovo bar-ristorante in muratura all’ingresso della Prima Spiaggia, proprio dove in questi giorni è stato inaugurato il primo tratto del nuovo lungomare di Porto Corallo. Lo realizzerà il Comune di Villaputzu (costo complessivo 150mila euro) al posto di un vecchio rudere che era lì da tantissimo tempo. Comune che poi lo affiderà in gestione attraverso un bando rivolto solo ai residenti di Villaputzu perché l’area in questione è interessata dagli usi civici.

«L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Sandro Porcu – è quello di realizzare il nuovo chiosco nel più breve tempo possibile con la possibilità di apertura al pubblico per la stagione estiva e balneare 2026. Se non ci saranno inconvenienti dovrebbe essere ultimato ad aprile».

La nuova struttura (che sarà a carattere permanente) offrirà anche dei servizi alla balneazione. Un tassello importante che si aggiunge, appunto, al primo tratto del nuovo lungomare in calcestruzzo drenante con tanto di pista ciclabile e illuminazione soft. «Rilanceremo in chiave turistica e di servizi ai cittadini – conclude il primo cittadino - una delle porzioni di costa più belle di Porto Corallo».

