Via libera al master plan di Su Planu 

Sì al nuovo volto all’ingresso del quartiere selargino di Su Planu, tra via Montanaru, via Araolla e via Loni. Lì dove trova spazio un polo sportivo con tanto di centro riabilitativo al posto del vecchio Tennis club in corso di realizzazione da parte dei privati, accanto a centro di aggregazione e mega parco urbano che vedrà la luce grazie ai 3 milioni regionali incassati dal Comune. «Un piano integrato da 30 milioni in totale, tra finanziamenti privati e pubblici, che ci consente di migliorare e valorizzare il quartiere», spiega soddisfatto il sindaco Gigi Concu dopo il via libera in Consiglio comunale.

Il progetto

La pratica è approdata nell’Aula di piazza Cellarium durante l’ultima riunione convocata dal presidente Tonino Melis. Una variante urbanistica che di fatto modifica il piano approvato dal Comune nel 2018. «Non ci sarà nessuna volumetria in più rispetto a quello che è stato approvato quattro anni fa», precisa Concu in doppia veste di sindaco e assessore all’Urbanistica. «Quello che cambia è che i nuovi proprietari dell’impianto hanno deciso di realizzare dei sottopiani per ricavare oltre duecento parcheggi a servizio del polo sportivo e sanitario». Oltre ai campi da padel che sono già in funzione, una piscina al coperto, la spa e una piccola foresteria «è infatti previsto un centro per la riabilitazione cardiologica», dice ancora il sindaco, che aggiunge: «Nel complesso sarà una struttura di prestigio non solo per Selargius, ma per tutta la Città metropolitana».

Nuovi parcheggi

Oltre 200 parcheggi sotterranei, oltre a ulteriori stalli ricavati lungo la via Montanaru. Una soluzione che finalmente metterà la parola fine al problema della sosta selvaggia all’ingresso del rione. «Da anni i residenti della zona lamentano il problema dei parcheggi occupati da chi frequentava il vecchio Tennis club», ricorda Concu, «disagio che ora verrà risolto».La delibera ha incassato anche il voto del Pd. «Quando si tratta di opere nell’interesse dei cittadini noi ci siamo», sottolinea il capogruppo dem Omar Zaher. «È da tempo che chiedevo soluzioni sul fronte parcheggi in quella zona del quartiere, non posso che essere favorevole a questo intervento».

La parte pubblica

Al Comune spetterà realizzare un centro di aggregazione con all’interno sale per conferenze e riunioni, uno sportello per i cittadini e uno spazio per le associazioni di quartiere, un centro giovani e per gli anziani, e una sala multimediale. Tutto immerso in un’oasi verde, con un parco urbano di oltre tre ettari fra via Loni e via Montanaru. Il progetto c’è, l’ufficialità del finanziamento regionale è arrivata di recente: 3 milioni di euro. «Proprio in questi giorni», conclude il sindaco, «si sta procedendo a sottoscrivere l’atto con la Regione per il trasferimento dell’acconto e procedere con la progettazione delle opere».

