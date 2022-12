Via libera al Just transition fund  

Natale in anticipo per il Sulcis Iglesiente? È arrivato il via libera dalla Commissione europea al programma per una transizione giusta Jtf (Just transition fund) per l'Italia per il 2021-2027.

I fondi

Questo significa che sono in arrivo 1,2 miliardi (da capire come saranno spartiti), di cui un miliardo di risorse europee, destinati a interventi per favorire la transizione ecologica e ammortizzarne l'impatto sull'occupazione, che il Sud Ovest sardo dovrà spartirsi con l’area di Taranto e dell'ex Ilva. Per il Sulcis, sede dell'ultima miniera di carbone, la Commissione si pone l’obiettivo di sfruttare il potenziale del territorio per la produzione e la rigenerazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il programma sostiene quindi la creazione di comunità di energia rinnovabile, sostiene l'uso di tecnologie pulite per migliorare l'efficienza energetica delle imprese e dei processi produttivi e, infine, la bonifica di aree contaminate che possono essere utilizzate per l'insediamento di nuove attività. Soddisfatto il presidente della Regione Christian Solinas: «La Sardegna è pronta a raccogliere la sfida della transizione verso un modello economico e produttivo al passo con i tempi».

Portovesme srl

Gli assessori all’Industria Anita Pili e all’Ambiente Marco Porcu, intanto, hanno incontrato a Roma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin per discutere del Pears (Piano Energetico e Ambientale della Regione) e di transizione energetica. Tra i temi affrontati anche l’emergenza Portovesme srl sul caro-energia, argomento su cui i sindacati sono partiti all’attacco per la data di fermata della fabbrica indicata nel comunicato della Regione, che in un primo momento parlava di 2025, poi modificato in 2023. «Prendiamo atto che gli assessori confondono la data della fermata di due anni - hanno scritto le segreterie Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e Rsu - ma ricordiamo che la fermata è prevista per il 31 gennaio 2023 e non certo nel 2025. Annunciamo per giovedì 22 un sit in a Villa Devoto perché a oggi il protocollo dello scorso 20 ottobre che prevedeva un incontro entro il 12 dicembre, non si è realizzato».