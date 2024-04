Via libera al guado nel Flumendosa 

Via libera da prefetto, Adis e Genio civile al posizionamento dei tubi sul letto del Flumendosa per consentire di guadare il fiume in sicurezza e porre fine all’isolamento del paese di Villaputzu. La fumata bianca è arrivata nel corso di un vertice a Cagliari tra il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, il prefetto e gli enti coinvolti. «Non sono emerse particolari criticità – ha sottolineato il primo cittadino – c’è piuttosto da valutare chi dovrà effettuare i lavori». L’ente preposto dovrebbe essere la Provincia del Sud Sardegna «ma se non li fa – aggiunge Porcu – allora, come Comune, chiederemo alla stessa Provincia di delegarci e di trasferirci i soldi per poter intervenire». Porcu aggiunge che la Provincia «non avrebbe alcun problema a delegare il Comune di Villaputzu, non sembra dunque ci siano particolari ostacoli, si tratta solo di correre per eseguire il prima possibile questi lavori».

Tempi e fondi

Per il posizionamento dei tubi («senza un grammo di cemento») sarebbero necessarie circa due settimane per un importo attorno ai 150mila euro. «Una volta terminati i lavori – ha aggiunto Porcu – inseriremo il guado nel nostro piano di protezione civile, come è già stato fatto per gli altri guadi. Allo stesso modo verrà monitorato e chiuso in caso di piena, condizioni meteo avverse o, comunque, in base ad eventuali criticità che potrebbero emergere».

Difficile, in ogni caso, prevedere i tempi di affidamento dei lavori (dipenderà anche dall’importo complessivo). Porcu precisa che il Comune sta facendo tutto il possibile: «L’amministrazione e l’ufficio tecnico di Villaputzu – ha concluso il sindaco – praticamente stanno lavorando solo sull’emergenza ponte anche perché, pur non essendo una competenza diretta del Comune, ne sentiamo tutto il peso e la gravità. Stiamo cercando una soluzione giorno e notte e ora che ci siamo vicini non possiamo permetterci di sbagliare nulla».

I disagi

Il ponte è chiuso dallo scorso 8 dicembre in seguito all’ordinanza firmata dalla Provincia del Sud Sardegna per i lavori di ristrutturazione. La chiusura, anche se nell’ordinanza non risulta, sarebbe stata decretata per rischio crollo. Proprio su questo punto il Comune ha annunciato battaglia affidandosi ad un legale e chiedendo i documenti che certifichino, appunto, il rischio crollo.

