Via libera al fondo da 5,4 milioni per recuperare i ritardi con l’aiuto delle cliniche private 

C’è un primo via libera importante nell’assestamento di bilancio da 250 milioni di euro per il 2024 (oltre trecento per il triennio). L’Aula ha approvato l’articolo 5 sull’abbattimento delle liste d’attesa. La norma prevede lo stanziamento di 5,4 milioni con l'obiettivo di «incrementare la spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati, al fine di ridurre i tempi di attesa per l'anno 2024». Si tratta di una strategia utilizzata altre volte negli interventi finanziari della scorsa legislatura. Infatti le opposizioni hanno dichiarato di condividere la misura, ma anche sottolineato che la Giunta avrebbe potuto e dovuto pianificare uno stanziamento più alto.

L’assessore

In Aula è intervenuto anche l'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «A livello nazionale le liste d'attesa hanno determinanti multifattoriali, quindi in tutta Italia ci possiamo anche dimenticare di azzerarle», ha precisato, «perché non dipende nemmeno dalle risorse che possono essere stanziate. Lo dico per esperienza e per visione a 360 gradi». I 5,4 milioni sono destinati ai privati convenzionati, che però non potranno scegliere liberamente quali prestazioni erogare. Infatti, ha detto ieri l’assessore, «ai privati saranno dati i compiti a casa, noi andremo a finanziare e coprire le spese per le prestazioni più urgenti che ci servono, e questo vale sia per le prestazioni ambulatoriali che per il Mater Olbia. Non daremo più soldi a pioggia. Voglio capire i compiti per casa di ciascun laboratorio, centro radiologico e ospedale convenzionato». In buona sostanza, ha aggiunto, «il privato accreditato non deve essere considerato come in competizione col sistema sanitario regionale, ma complementare rispetto a ciò che il sistema sanitario non riesce a fare».

L’emendamento

I criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni saranno deliberati dalla Giunta entro quindici giorni dall’approvazione della variazione. In questo iter, grazie al capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, sarà coinvolto anche il Consiglio. È passato infatti un suo emendamento che prevede la necessità del parere della commissione Sanità prima della decisione dell’esecutivo.

Per l’opposizione, hanno parlato di risorse insufficienti a superare l’emergenza delle attese interminabili, il consigliere della Lega Alessandro Sorgia («le cifre stanziate non sono in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini sardi»), di Alleanza Sardegna Stefano Schirru («stiamo attenti a non tirare troppo la cinghia, l’obiettivo è rispondere alle esigenze dei pazienti»). Il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca ha ribadito che le somme aggiuntive possono essere recuperate da altri capitoli di spesa.

Non ha gradito il riferimento di Bartolazzi al Mater Olbia Angelo Cocciu di Forza Italia: «Quell’ospedale non è una giostra. È una struttura che funziona, un punto di riferimento per molti malati della Sardegna. Non roviniamolo».

Si prosegue oggi. Maggioranza e opposizione potrebbero arrivare allo scontro sull’emendamento di Fausto Piga per l’abrogazione della legge sugli staff, ma anche sull’articolo che prevede l’acquisizione di un ruolo attivo da parte della Regione nel processo di fusione degli aeroporti. (ro. mu.)

