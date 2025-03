Via libera al Dup, sì ai lavori su fogne e campi sportivi 

Tante novità, con qualche polemica. Il nuovo Documento di programmazione e il regolamento del Piano del verde a Sestu sono una realtà. L’approvazione è arrivata nell’ultima seduta di Consiglio comunale, assieme al bilancio.

I lavori

«Nel Dup», ha spiegato l’assessore Matteo Taccori, con delega a Bilancio e Cultura, «sono quattro le opere previste per il futuro. I lavori collettori fognari via Veneto e via Brodolini, la realizzazione della rete fognaria in località Su Moriscau, la sistemazione funzionale del campo sportivo in Corso Italia all’angolo con via Bologna e infine la ristrutturazione completa dell’altro campo sempre in Corso Italia». Lavori già previsti accanto a quelli già in corso. Ma non sono mancate le critiche. «Tante voci trascurate», ha elencato la consigliera Valentina Meloni, di Progetto per Sestu; «la sicurezza nelle scuole, creare un Centro antiviolenza, una consulta dei giovani, l’efficienza dei trasporti. Di alcune di queste cose la maggioranza parla da tempo, noi ci abbiamo fatto mozioni, collaboriamo per realizzarle». Anna Crisponi, di Articolo Uno, ha fatto notare che «manca una visione d’insieme. Servono iniziative per i giovani. E poi sono stati previsti fondi per ampliare il Municipio, ma non se n’è più parlato». Michela Mura, del Pd, ha aggiunto: «Dopo cinque anni si parla ancora degli stessi argomenti, al futuro, è un’ammissione di non aver fatto».

Il verde

Tante novità anche sul Regolamento del piano del verde: «Sono felice e soddisfatta», ha esordito l’assessora Roberta Argiolas: «il regolamento sarà uno strumento, per evitare errori commessi in passato». Come nel caso di alberi abbattuti, perché erano in strade troppo strette. Le novità: «Sarà obbligatorio avere un progettista per qualsiasi attività che riguardi il Verde, saranno previsti alberi piantati “a pettine”, sacrificando qualche parcheggio, e sarà obbligatorio piantare un albero quando uno verrà abbattuto». E ci sono anche altre idee: come gli orti urbani, a uso familiare, per coltivare fiori, frutta e ortaggi, e poi “adotta un’area verde”, i cittadini potranno prendersi cura di un’area incolta, come volontari.

