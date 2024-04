Via libera al Def, crescita all’1% 

Una fotografia parziale, che racconta un andamento dei conti pubblici non troppo lontano da quello di sei mesi fa. E che rimanda a dopo l’estate gli obiettivi programmatici, cioè quelli che indicano la direzione della prossima legge di bilancio. È il documento di economia e finanza nella versione light «concordata» con Bruxelles per questo anno transitorio di avvio delle nuove regole del Patto di stabilità Ue. Contiene numeri «realistici», in cui spicca «il pesante» impatto del Superbonus, evidenzia il governo. Che non esclude altre strette sull’ex 110%.

La priorità

In vista di una manovra 2025 che parte dalla priorità di confermare il taglio del cuneo. Il Def approvato dal consiglio dei ministri contiene quest'anno solo le previsioni tendenziali, e non il quadro programmatico. Un modello che, fanno sapere dall'Ue, anche altri Paesi europei stanno valutando. La maggioranza lo difende, le opposizioni avvertono che a pagare saranno i cittadini. Le previsioni sono in linea con la Nadef di fine settembre. Il Pil viene rivisto un po’ al ribasso (+1% quest'anno e +1,2% il prossimo), ma comunque ad un livello più alto delle stime di altri istituti che ora viaggiano su una forchetta di +0,6/+0,8%. Il deficit resta quest'anno al 4,3%, per poi passare al 3,7% nel 2025 e al 3% nel 2026.

La decisione di Eurostat

Inverte invece la rotta il debito: di qui al 2027 resterà sotto il 140%, ma salendo progressivamente dal 137,8% di quest'anno fino al 139,8% del 2026 (il calo è rimandato al 2027). Se le stime al ribasso sulla crescita sono il riflesso di un quadro internazionale e geopolitico «complicato», l'andamento del debito «è pesantemente condizionato dai riflessi per cassa del superbonus nei prossimi anni», spiega il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Che comunque conferma la resilienza della nostra economia, con l'occupazione che continua ad andare bene e un'inflazione così bassa da giustificare «un allentamento» dei tassi della Bce. Giorgetti attendeva gli ultimi dati sul superbonus per chiudere il Def. Arrivati l’altro ieri dall'Agenzia delle Entrate, aggiornano a 219 miliardi il conto dei crediti relativi ai bonus edilizi. «Una massa enorme», con «un impatto devastante», dice. Per Bruxelles, però, non è il caso di fare «grandi drammi». Giorgetti aspetta la decisione di Eurostat su come classificare i crediti e non esclude nuovi interventi nel decreto all'esame del Parlamento. Il Programma fiscale strutturale, cioè il nuovo Def, andrà inviato a Bruxelles entro il 20 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA