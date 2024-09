Città del Vaticano. Via libera al culto pubblico a Medjugorje. Il verdetto del Vaticano, con il placet di Papa Francesco, arriva dopo 43 anni dalle presunte apparizioni della Madonna. Che restano comunque “presunte”, come “presunti” restano i veggenti perché la Santa Sede ha deciso di non pronunciarsi sulla soprannaturalità degli eventi. «Il Papa considera il nulla osta sufficiente e non considera di andare oltre», ha chiarito il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez.

Il pronunciamento è stato possibile grazie alle nuove regole sui fenomeni soprannaturali che non stringono più il Vaticano tra un “sì” o un “no”. Il “nulla osta” significa che i fedeli sono autorizzati, e anche invitati, a vivere questa esperienza spirituale i cui frutti, in termini di conversione, vocazioni, ritorno alla preghiera, sono «positivi», «abbondanti», «diffusi», «tanto belli», per usare le parole della Nota pubblicata dal Vaticano. Ma ci sono anche dei paletti: per esempio i «presunti messaggi» da ora in poi non saranno più diffusi e pubblicati senza autorizzazione. L’altro nodo è quello dei «presunti veggenti», le sei persone che dal 1981 dicono di vedere la Gospa, la Madonna in lingua croata, e di ricevere da lei i messaggi. «Il rapporto con i presunti veggenti non è proibito ma non è consigliabile», indica il cardinale prefetto. Il Vaticano comunque non dà giudizi sulla moralità di queste persone; era stato finanche più severo il rapporto della Commissione guidata dal cardinale Camillo Ruini che indicava che alcuni di loro avevano «un rapporto per alcuni aspetti ambiguo con il denaro».

