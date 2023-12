Via libera al completamento di “Su Tremini de Baxiu” 

Sì alla variante urbanistica che di fatto sblocca il completamento dei Piani di risanamento a Selargius. Il via dalla zona di Su Tremini de Baxiu grazie all’autorizzazione alla convenzione per il primo stralcio del Piano, al centro di una delibera approvata durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. Nel documento è confermata la dichiarazione di pubblica utilità di alcune porzioni di lotti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, e si prende atto - come prevede la normativa - che i consorzi regolarmente costituiti saranno delegati - con successivo atto di gestione - all’esercizio dei poteri espropriativi da parte del Comune. I costi saranno a carico dei lottizzanti.

Questa decisione è stata studiata per completare i Piani di risanamento dove ancora mancano tratti di strade e diversi spazi verdi previsti non sono mai stati realizzati: è tutto bloccato dai proprietari dei lotti che in questi anni non hanno ancora aderito alla convenzione. Di questi fa parte anche Su Tremini de Baxiu - incastonato fra via delle Azalee e via delle Camelie, a ridosso della Statale 554 - diviso in sette comparti e solo due convenzionati. «La novità della delega consentirà al consorzio di procedere con gli espropri necessari per la realizzazione delle opere pubbliche, come strade e verde attrezzato, in coordinamento con l'ufficio espropriazioni del Comune», spiega il sindaco Gigi Concu dopo il sì in Consiglio. «Questo permetterà di completare tutta la zona, superando l’attuale situazione di disordine caratterizzata da infrastrutture realizzate a macchia di leopardo».