Via libera al cantiere in località Funtana ’e canna 

Il ponte, che si trova nelle strade rurali in località Funtana ’e canna a San Gavino, è pericolante, ma ora verrà messo in sicurezza. Lo ha assicurato il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega dei Lavori pubblici, rispondendo in Consiglio comunale all’interrogazione presentata dai cinque consiglieri di minoranza Angela Canargiu (prima firmataria), Nicola Orrù, Nicola Ennas, Bebo Casu e Silvia Mamusa. «L’intervento di messa in sicurezza delle barriere del ponte danneggiate a seguito di un grave sinistro stradale - spiega - è stato preso in carico dal servizio e prevede la sostituzione completa del sistema delle barriere mediante rimozione degli elementi esistenti e la fornitura e posa di barriere di sicurezza. Il servizio del Comune ha già acquisito i preventivi aggiornati. La spesa stimata è pari a circa settemila euro».

Il territorio di San Gavino conta su circa 600 km di strade rurali: «Per poter organizzare una manutenzione periodica e sostenibile dal punto di vista finanziario – aggiunge il primo cittadino – è necessario poter avere a disposizione i mezzi meccanici e gli operatori interni. Per questo è in fase di completamento l’intervento sul greder comunale e la formazione di un nostro operatore. Negli ultimi mesi sono stati fatti cinque interventi sulle strade più danneggiate e con l’accertamento dei 120mila euro della Regione sui danni da alluvione, saranno fatti molti altri interventi». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA