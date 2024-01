Via libera al bilancio: lavori per tredici milioni di euro 

Via libera ieri pomeriggio da parte del Consiglio a un bilancio di previsione da oltre tredici milioni di euro. Numerosissimi, fra le tante cose, i cantieri che apriranno sia a Muravera sia a Costa Rei: «Sarà un 2024 molto impegnativo – ha detto il sindaco Salvatore Piu – proprio per i tanti lavori che partiranno. In questi giorni, anche se questo riguarda la Provincia, si inizierà con la demolizione della scuola agraria per far spazio al nuovo istituto alberghiero».

I numeri sono stati esposti dall’assessore al Bilancio Andrea Mura che, fra l’altro, ha messo in evidenza: «Non c’è stato alcun aumento dei tributi comunali rispetto allo scorso anno». Lo stesso assessore ha rimarcato come per la prima volta il bilancio sia stato approvato già a gennaio: «C’è stato un grande impegno da parte di tutti e in particolare dell’ufficio finanziario nonostante si ritrovi sguarnito di personale. Da domani possiamo lavorare a pieno regime utilizzando tutte le somme iscritte nel documento contabile». Mura aggiunge anche che «stiamo procedendo al potenziamento degli uffici, a dicembre è arrivata una nuova unità per il servizio tecnico mentre dal 2 gennaio ce ne sono altre due».

Proprio sulla carenza di personale il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu ha messo in evidenza che «a mio avviso ci sono grosse responsabilità da parte dell’amministrazione per aver fatto scappare via due tecnici di importanza strategica per il Comune. Bene le nuove assunzioni ma non possono compensare queste perdite». (g. a.)

