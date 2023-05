Via libera al bilancio: dalla Regione un milione e mezzo 

Il Consiglio comunale di Burcei ha approvato il bilancio finanziario 2023/2025, illustrato dall'assessore Marcello Malloru con particolare riferimento agli stanziamenti previsti per l'anno in corso e soffermandosi, ha detto, «sul debito in fase di definizione con Abbanoa, a cui l'amministrazione comunale sta lavorando da inizio mandato per evitare l'aggravarsi di una situazione già delicata».

«Nell'attuale bilancio, pur condizionati dall'accantonamento di tutte le risorse disponibili per il fondo destinato al debito Abbanoa – ha detto Malloru - abbiamo potuto contare sui fondi arrivati dalla Regione per la sistemazione delle strade del centro urbano (un milione di euro), per la sistemazione delle strade rurali (300 mila euro), per la realizzazione della strada dell'ecocentro (50 mila euro), per il trasporto disabili (altri 50 euro)».

Il sindaco Simone Monni ha ricordato anche «lo stanziamento di un milione e 900mila euro per la nuova caserma dei carabinieri, di 50mila euro per l’area camper. Altri 50mila euro saranno utilizzati per il trasporto dei disabili e una somma uguale per l’organizzazione delle sagre. Col Pnrr arrivano anche un milione per costruire un asilo e 130mila euro per la digitilizzazione dei servizi comunali». (ant. ser.)

