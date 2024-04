Via libera al bilancio da 20 milioni 

«Un bilancio importante da 20 milioni di euro: abbiamo anche delle novità come i lavori sulla strada che collega il nostro territorio a Decimoputzu, a lungo attesi». Così il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, saluta l’approvazione del bilancio di previsione triennale del Comune, il documento con il quale si passa dalle parole ai fatti e con cui l’amministrazione può tracciare il futuro dei prossimi anni. Sul piatto ci sono tanti interventi, per lo più già noti e spesso già avviati, ma anche delle novità, tra cui i lavori di “somma urgenza” per la strada in agro di Villasor.

I fondi

«Praticamente un quarto del nostro bilancio è destinato ai servizi sociali, circa 5 milioni. Si tratta di un’area a cui teniamo particolarmente e cerchiamo, con gli anni, di potenziarla», spiega il primo cittadino. Poi c’è la questione delle opere pubbliche. Tanti i lavori già in cantiere nel territorio: dall’Auditorium, per il quale la prima parte delle operazioni dovrebbe terminare nel 2025, passando per i nuovi asfalti, sei chilometri di nuove strade nel centro abitato. «Questi lavori forse termineranno nel 2024», precisa il sindaco. Poi mezzo milione di euro per le strade rurali. Grande assente è il cantiere del Castello Siviller che però «è un progetto dell’Unione dei Comuni del Basso Campidano e quindi i soldi provengono da lì, non dal nostro bilancio», spiega Pinna. Vanno avanti anche i lavori di mitigazione idraulica nel paese: «In totale, per le opere pubbliche abbiamo 8 milioni spendibili», conclude il sindaco.

Il dibattito

Ma c’è un’opera pubblica che ha meritato una discussione a parte già in sede di Consiglio comunale: la strada che collega Villasor a Decimoputzu. Da anni il tratto della zona “Bruncu is tanas”, anche conosciuto come “Funtana noa”, versa in condizioni disastrose e il Comune vuole porci rimedio: «Una strada molto importante per tanti cittadini che rimane, nonostante le sue condizioni, fortemente trafficata. Abbiamo avviato l’iter che porta ai lavori prima del bilancio, perché altrimenti rischiavamo di chiuderla», dice Pinna. I lavori costeranno circa 200mila euro.

Non è convinto il consigliere di minoranza Efisio Pisano: «Non sembra, ma nel gestire le opere pubbliche i nostri amministratori sono lenti lenti», scrive in una nota e parla «di «miracolo» e «giochi di prestigio come se fossimo in una bancarella della festa di santa Vitalia», citando i lavori di somma urgenza. Pisano aggiunge poi che il progetto definitivo esecutivo era stato approvato già nel 2022». Pinna replica: «Vero, i lavori erano in programma dal 2022, ma i fondi ci sono arrivati a febbraio».

