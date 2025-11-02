Via libera ai parcheggi di scambio 

Sì ai parcheggi di scambio per ridurre il via vai di auto in centro, e dare respiro ai residenti di diverse zone della città che ogni giorno devono fare i conti con la carenza di spazi per la sosta. Dopo via Tazzoli, il Comune di Selargius tratta per acquistare l'ex stazione di servizio di via Primo Maggio appena bonificata. «Stiamo lavorando per creare dei parcheggi anche in altre zone del centro e di Su Planu», l'annuncio del sindaco Gigi Concu in Municipio. «Valutiamo anche di acquisire case private pericolanti da demolire per ricavare aree per la sosta», propone Mario Tuveri, primo firmatario di un ordine del giorno votato in Consiglio comunale. Non solo: al vaglio ci sono poi possibili modifiche alle corsie ciclabili presenti da anni, sino alle recenti piste per le due ruote da mesi al centro di critiche e polemiche.

Il nodo

Il tema parcheggi e traffico è stato portato in Consiglio dall'esponente della minoranza Tuveri: «In città mancano spazi dove lasciare l'auto in sosta, il Comune deve individuare nell’area urbana - attraverso un lavoro congiunto delle commissioni competenti con gli uffici - terreni per realizzare parcheggi di scambio».Obiettivo condiviso dalla maggioranza, compreso il sindaco. «Abbiamo iniziato con i parcheggi di via Tazzoli, realizzati sulle ceneri dell'ex cinema, e stiamo proseguendo con lo spazio di via Primo Maggio un tempo stazione di servizio. L’area è stata appena bonificata e stiamo definendo l’acquisto». Un parcheggio con circa 40 posti auto fronte via don Bosco, all’ingresso della città. «Ma stiamo lavorando anche su altre zone del centro urbano, come quella fra via San Martino e via Nenni, e alcune aree vuote di Su Planu», aggiunge Concu. «La finalità è doppia, dare risposte ai cittadini che giustamente lamentano la mancanza di spazi per la sosta, ma anche avere meno veicoli in circolazione in centro».

Le piste ciclabili

Non solo nuove aree per il parcheggio, nel documento proposto da Tuveri e votato dal Consiglio c’è la proposta di «modificare i percorsi delle corsie e delle piste ciclabili presenti nel territorio». Partendo dai vecchi tratti azzurri di via Segni, via Nenni e via Aosta, sino alle piste a due corsie in corso di realizzazione e contestate da mesi. Il percorso più criticato resta quello di via Primo Maggio, come più volte segnalato anche nell'Aula di piazza Cellarium. «Il paradosso è che chi in minoranza a suo tempo ha lamentato i disagi delle nuove piste ciclabili poi è uscito dall’Aula e non ha votato», sottolinea Tuveri dopo il sì del Consiglio con i voti della maggioranza, oltre il suo e quello del collega di opposizione Riccardo Cioni. Modifiche nei percorsi ciclabili che anche il sindaco non esclude: «Le commissioni competenti e gli uffici valuteranno se ci sono le condizioni per eventuali correttivi», dice.

