Via libera ai matrimoni omosessuali 

Bangkok. È il primo Paese del sud-est asiatico a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso: il parlamento della Thailandia ha approvato la legge sul matrimonio egualitario con 130 voti favorevoli, 4 contrari e 18 astensioni. Non si tratta di una nuova disposizione normativa, ma di una riforma a quella già esistente sul matrimonio. È stata sufficiente una modifica, più lessicale che giuridica: la definizione del vincolo matrimoniale tra «un uomo e una donna» è più genericamente «tra due individui». Lo stesso per le altre parti in cui la legge nominava «mariti e mogli». Nella nuova formulazione solo termini neutri rispetto al genere.

«Oggi l’amore vince sul pregiudizio», ha dichiarato entusiasta Plaifah Kyoka Shodladd, attivista Lgbtq+ e membro della commissione che ha curato la riforma. Il successo è definitivo, ma non ancora operativo. Manca una pura formalità, l’assenso reale del sovrano Maha Vajiralongkorn. A questo seguirà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, e trascorsi 120 giorni la modifica normativa entrerà in vigore. A ottobre, secondo i promotori della riforma, saranno celebrati i primi matrimoni. La Thailandia diventa il terzo Paese asiatico, dopo Nepal e Taiwan, a prevedere il matrimonio egualitario, ma il primo tra le nazioni del sud-est.

