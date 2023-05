Via libera ai matrimoni nella grotta e nel nuraghe 

Approvato il regolamento su matrimoni civili e unioni civili che individua grotta e nuraghe come location alternative al Municipio ma non ancora le relative tariffe. Se ne è parlato nell’ultimo Consiglio comunale durante il quale il consigliere e ex sindaco Massimo Ventura ha chiesto conto dei «50 mila euro lasciati in dote per la messa in sicurezza del nuraghe che da tempo risulta impresentabile». L’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba ha parlato di «appalto imminente dopo l’ok della soprintendenza arrivato alcuni giorni fa».

Nel corso dell’assemblea è stata ratificata all’unanimità del Consiglio una variazione al bilancio di previsione triennale da 53 mila euro.

Rispondendo a Ventura su quale sia l’impiego dei fondi, l’assessore allo Sport Davide Aru ha spiegato che si tratta di due finanziamenti da 35 e 18 mila euro. «Il primo, - precisa - annunciato anche via social, deriva dal bando Pnrr “Sport e Inclusione Sociale” e ci consentirà a breve di allestire nella zona de Sa Carruba una completa area fitness utilizzabile anche dai portatori di handicap. Il secondo, per il quale avevamo richiesto 50 mila euro, è un finanziamento della Fondazione di Sardegna destinato alla promozione dell’arte itinerante che verrà impiegato per realizzare “Domus in Arte”, un festival che fino ad ottobre promuoverà eventi in varie zone del paese, tra le quali la grotta di san Giovanni, il nuraghe s’Omu e s’Orcu e la zona 167 del paese». L’assessore ha anche annunciato che tra gli eventi da tenersi nella grotta ci sarà il ritorno del Festival corale internazionale, sospeso con l’arrivo della pandemia. Unanime il voto anche per l’affidamento, fino a dicembre, alla controllata Domuservizi, del servizio di pulizia degli immobili comunali e delle pertinenze scolastiche: «Verrà svolto da 4 operai individuati dai Servizi sociali e la proroga costerà 34 mila euro», ha spiegato l’assessora al Bilancio Francesca Locci.

