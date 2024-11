Via libera ai lavori urgenti nella sacrestia 

Dopo i lavori urgenti di consolidamento e restauro già completati, prosegue il restyling della parrocchia principale di Selargius dedicata alla patrona, Maria Vergine Assunta. Stavolta l’intervento si concentrerà nella sacrestia, dove - come segnalato dallo stesso parroco don Ireneo Schirru al Comune - persistono alcuni problemi strutturali.

Nei giorni scorsi la Giunta ha dato l’ok al cofinanziamento dell’intervento previsto - oltre ai fondi della Cei. «Con questo progetto di fatto diamo il nostro contributo nella messa in sicurezza della parrocchia», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas dopo il sì dell’esecutivo di piazza Cellarium. Il Comune metterà in campo poco più di 131mila euro, risorse che servono per cofinanziare l’opera per l’importo che manca al completamento del restyling. Nella delibera approvata dalla Giunta viene anche sottolineata l’importanza della parrocchia del centro città per la popolazione, definendo la chiesa come luogo di rilevanza per la conservazione dell’identità culturale della comunità: «Oltre a essere la parrocchia dedicata alla patrona di Selargius, sorge nel centro storico, in piazza Maria vergine Assunta, ed è la sede del tradizionale Matrimonio selargino la seconda domenica di settembre».

