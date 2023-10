Via libera ai lavori nell’autorimessa di piazza Mercato 

Il Comune di Samassi ha approvato la perizia tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria dell’autorimessa interrata di piazza Mercato. Il progetto presentato, il cui quadro economico ammonta a 15 mila euro, permette al Comune di procedere con una richiesta di preventivo per l’esecuzione dei lavori che ne consentirebbero una riapertura.

Il parcheggio sotterraneo tra via Risorgimento e via Don Minzoni era stato chiuso in via precauzionale lo scorso13 aprile da un’ordinanza sindacale, a seguito di un sopralluogo congiunto tra il responsabile dell’area edilizia privata, urbanistica e servizi manutentivi e tre rappresentanti del comando dei vigili del fuoco di Cagliari.

A causare malumori tra cittadini e commercianti era stata la mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte del Comune sulle motivazioni che avevano causato la chiusura dell’autorimessa, determinante in un’area occupata da diverse attività economiche.

«Emerso che vi sono alcune questioni di carattere tecnico amministrativo da risolvere – si riportava nell’ordinanza sindacale – è stata riscontrata la necessità di effettuare delle verifiche tecniche amministrative in merito all’accessibilità all’autorimessa, benché non sia ancora pervenuto il verbale di sopralluogo. Per questo si sta provvedendo all’affidamento a un professionista competente in materia di antincendio al fine di verificare la documentazione tecnica amministrativa e gli ulteriori adempimenti connessi all’utilizzo dell’autorimessa».

