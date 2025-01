Via libera ai lavori nella caserma della polizia stradale 

Via libera da parte della giunta comunale alla ristrutturazione della caserma della polizia stradale. Quattro gli interventi previsti: restauro delle facciate, impermeabilizzazione del tetto, abbattimento delle barriere architettoniche e risanamento degli alloggi al primo piano (ad oggi inutilizzabili). Centomila euro i fondi a disposizione anche se, in seguito, potrebbero essere trovate ulteriori risorse.La caserma della polizia stradale si trova all’ingresso nord del paese e da sempre è un punto di riferimento per tutto il Sarrabus. Da diverso tempo però l’edificio non versa in buone condizioni. Adesso ecco il progetto (documento di indirizzo di programmazione) per un primo intervento. Progetto che dovrà poi diventare esecutivo.

Sempre sul fronte delle caserme il Comune ha predisposto un progetto per la riqualificazione dell’edificio che ospita i carabinieri, di fianco al municipio. In questo caso i fondi a disposizione sono già 250mila euro (sempre contributo regionale). Il progetto complessivo ammonta invece ad un milione e 180mila euro. Risorse, queste ultime, che il Comune deve ancora trovare. I primi lavori per entrambe le caserme dovrebbero partire già nel 2025. (g. a.)

