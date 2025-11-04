Via libera ai lavori nella caserma dei carabinieri 

A Guspini sono in programma i tanto attesi lavori di riqualificazione della caserma dei Carabinieri in via Alessandrini. Le opere di manutenzione straordinaria dell’edificio, di proprietà comunale ma dato in locazione alla Prefettura di Cagliari, prevedono il recupero strutturale ed estetico dell’edificio, con interventi su tetto e facciate esterne.

L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Marcello Serru, ha sottolineato che «questi interventi sono necessari per garantire la piena funzionalità e la sicurezza della struttura che svolge un importante servizio a favore della nostra comunità». Si tratta, infatti, di un investimento mirato a preservare un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio e a restituire alla cittadinanza un immobile efficiente e decoroso, adeguato al ruolo che riveste nella vita pubblica del paese. Gli interventi si realizzeranno a seguito di reiterate richieste di manutenzione avanzate dalla Legione dei Carabinieri Sardegna – Stazione di Guspini, come emerge nella determinazione pubblicata sull’albo pretorio del Comune. Il personale tecnico, in seguito a sopralluoghi, ha ravvisato la necessità di eseguire urgenti lavori di manutenzione straordinaria della facciata e della copertura. I lavori, dal valore complessivo di 29.812 euro, saranno eseguiti dalla ditta Costr.Im di Villacidro, selezionata tramite piattaforma telematica SardegnaCAT.

