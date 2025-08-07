VaiOnline
Sestu.
08 agosto 2025 alle 00:35

Via libera ai lavori in via Almirante 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro passo per dire addio a una strada piena di fango e disagi. Si è chiusa positivamente la conferenza di servizi per i lavori in via Almirante a Sestu. Lo annunciano l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bullita e la sindaca Paola Secci.

«Presto verrà approvato il progetto esecutivo in Giunta», spiega Bullita. Il progetto prevede una strada moderna: «Sono stati stanziati quasi 800mila euro per completare il primo lotto di lavori da via Costa all’intersezione con via Berlinguer, previsti oltre all’asfalto, i marciapiedi, l’illuminazione, nuovi sottoservizi e parcheggi sul lato sinistro. Salvo intoppi si dovrebbe andare a bando entro fine anno», riassume Bullita. Chi abita qui attende anche da vent’anni di poter uscire senza gli stivali dopo una pioggia. «Anche nel caso di via Almirante si sta dando una risposta concreta alle famiglie che abitano qui da decenni», conclude la sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Piano sanità, scontro Regione-infermieri

Il Nursind: escluso il sindacato con più iscritti. La Giunta: accuse infondate 
Rinnovabili

Sul Piano energetico comitati all’attacco: «Vento e sole ai sardi»

La Regione: «Le procedure sono avviate, entro l’anno chiuderemo la revisione» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Nel campanile c’era un cadavere

Lanusei, nel tempio di don Bosco l’ex atleta sparito da due anni 
Tonio Pillonca
Lo scontro

Meloni-Schlein, lite su Almasri e giustizia

La leader Pd: «Atteggiamento eversivo». La replica: «Non vince e invoca i giudici» 