Via libera ai lavori in via Almirante 

Un altro passo per dire addio a una strada piena di fango e disagi. Si è chiusa positivamente la conferenza di servizi per i lavori in via Almirante a Sestu. Lo annunciano l’assessore all’Urbanistica Massimiliano Bullita e la sindaca Paola Secci.

«Presto verrà approvato il progetto esecutivo in Giunta», spiega Bullita. Il progetto prevede una strada moderna: «Sono stati stanziati quasi 800mila euro per completare il primo lotto di lavori da via Costa all’intersezione con via Berlinguer, previsti oltre all’asfalto, i marciapiedi, l’illuminazione, nuovi sottoservizi e parcheggi sul lato sinistro. Salvo intoppi si dovrebbe andare a bando entro fine anno», riassume Bullita. Chi abita qui attende anche da vent’anni di poter uscire senza gli stivali dopo una pioggia. «Anche nel caso di via Almirante si sta dando una risposta concreta alle famiglie che abitano qui da decenni», conclude la sindaca.

