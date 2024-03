Via libera ai lavori di restyling nella chiesetta di Sant’Andrea 

Dovrebbero prendere il via nelle prossime settimane i lavori di ristrutturazione della chiesetta di Sant’Andrea inserita all’interno del parco.

L’intervento, in capo alla Curia che ha avuto un finanziamento dalla Regione, era atteso lo scorso luglio, ma poi i tempi si sono allungati. Adesso però tutto sembra risolto e l’impresa dovrebbe aprire il cantiere entro breve tempo.Sembra quindi certo che anche quest’estate non sarà possibile celebrare i matrimoni e con tutta probabilità non si potrà entrare nel sito nemmeno per le celebrazioni della festa di San Giovanni a fine luglio.

Tutto era cominciato con la caduta di un muro.Il maltempo e le piogge incessanti di tre anni fa, avevano fatto sgretolare la costruzione nella parte laterale e da allora restano soltanto i calcinacci e i mattoni riversi a terra. Da allora la chiesa è inagibile e l’accesso vietato.

Buone notizie intanto arrivano invece per i lavori della piazza adiacente all’altra chiesa del litorale, quella di Santa Maria degli Angeli. «L’amministrazione ha sbloccato una procedura che si protraeva da 20 anni» spiegano dal Comune, «in tempi rapidissimi è stato approvato il progetto, fatta la gara d’appalto e sono stati affidati i lavori all’impresa. Siamo ormai pronti a consegnare i lavori entro poche settimane».E i lavori continuano anche nel sagrato della chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra, dove comincia a intravedersi il nuovo piazzale.

