Via libera ai lavori allo stadio Monteponi 

Sono stati assegnati, ieri, i lavori relativi alla ristrutturazione e riqualificazione, nonché la messa in sicurezza, dello stadio Monteponi di Iglesias.

Un piano di lavoro studiato nei minimi dettagli per restituire alla città una fra le più importanti strutture sportive. Il progetto contempla una serie di opere edili e di impiantistica, finalizzate alla messa in sicurezza del complesso sportivo.

Il finanziamento stanziato è di 897.922 euro, di cui parte ( 400.000 euro ) arriva da un cofinanziamento comunale-regionale.

Gli interventi sono inerenti alla ristrutturazione e messa in sicurezza della tribuna dislocata a Nord-Est, che venne realizzata negli anni Ottanta. L’ampliamento e la manutenzione dei servizi dedicati al pubblico, posti al di sotto della tribuna scoperta, al fine di rendere i servizi conformi sotto il profilo igenico-sanitario, e accessibili anche e soprattutto, alle persone con disabilità o ridotta capacità motoria.

«Questi lavori potranno restituire un nuovo impianto sportivo alla città, più moderno e funzionale – ha spiegato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – l’adeguamento alle norme di sicurezza delle vie di esodo di tutto il complesso sportivo, l’adeguamento delle scale e la realizzazione di una nuova rampa. Non soltanto. La realizzazione di una recinzione di separazione, lato via Fra Ignazio, la realizzazione di una rete di separazione fra zona tribuna laterale e zona di accesso».

