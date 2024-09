Via libera ai croceristi da San Pietro 

I passeggeri delle navi da crociera ancorate in rada nel canale di San Pietro potranno finalmente sbarcare nel porto di Carloforte. Si superano così gli ostacoli legati al “port facility” che a maggio avevano impedito l’arrivo di una nave da crociera di lusso già programmata. «Grazie all’impegno e alla perseveranza di una locale marineria, del Comune di Carloforte e della Guardia costiera di Carloforte, sotto il coordinamento e la supervisione della Capitaneria di porto di Cagliari – si legge in un comunicato del Comune – è stato finalmente istituito, in ambito portuale, un impianto che, a norma delle normative internazionali vigenti, si renderà disponibile ad accogliere gli ospiti naviganti a bordo di navi crociera che troveranno riparo, alla fonda, nel caratteristico canale di San Pietro». Le navi non approderanno in porto a Carloforte, ma resteranno in rada nel canale di San Pietro e da lì i croceristi raggiungeranno Carloforte a bordo delle lance. Con l’impianto portuale in linea con le norme internazionali, i primi croceristi dovrebbero sbarcare nell’estate 2025. «È un traguardo storico - ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - di rilievo internazionale per il nostro porto, stimolo per una promozione turistica, culturale, sociale ed economica della nostra isola». Soddisfatto anche il comandante del porto di Carloforte e capo del Circondario marittimo, Giulio Martorella. «Si tratta di un’importante implementazione del tessuto portuale a beneficio della comunità e con un netto miglioramento dei servizi resi dal porto di Carloforte».

