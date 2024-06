Via libera a Rutte per la guida Nato: anche Orban dice sì 

Bruxelles. Un’altra tessera del mosaico va al suo posto. Il premier ungherese Viktor Orban - tallonato a ruota dalla Slovacchia - ha finalmente rimosso il veto alla candidatura di Mark Rutte a segretario generale della Nato, che l’Alleanza vuole vedere insediato entro il summit di Washington (9-11 luglio). Ora ad opporsi resta solo la Romania di Klaus Iohannis, che si era proposto come alternativa in polemica rispetto agli accordi preconfezionati dai grandi. Ma da sola Bucarest non può andare lontano e la successione a Jens Stoltenberg è considerata “imminente” (basta una riunione del Consiglio Atlantico).

La svolta si è avuta dopo l’incontro tra Rutte e Orban, in cui il magiaro ha chiesto - per iscritto - la conferma dell’accordo appena raggiunto con Stoltenberg sull’esclusione di Budapest dai piani di sostegno della Nato all’Ucraina. Niente soldati, niente fondi, nessun uso del territorio ungherese. Rutte ha acconsentito. Orban non ha voluto ritirare il veto prima di ricevere il pezzo di carta: ieri la lettera è arrivata e il premier ungherese l’ha pubblicata su X, annunciando la luce verde. Per Stoltenberg - impegnato in una visita in Usa e Canada proprio per limare gli ultimi dettagli del vertice dei leader - si avvicina dunque il momento di fare i bagagli. E ricevere l’onore delle armi proprio nel summit che celebrerà i 75 anni dell’Alleanza, per una leadership che molti alleati definiscono “esemplare”. L’ex premier norvegese, nell’incontro con il presidente Joe Biden, ha inoltre potuto illustrare le ultime stime di spesa in cui si evince un ennesimo aumento dei contributi da parte di quasi tutti gli alleati. Ora sono 23 i Paesi che superano il 2% del Pil in difesa, rispettando così gli impegni presi nel 2014.

