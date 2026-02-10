VaiOnline
Guspini.
11 febbraio 2026 alle 00:38

Via libera a “Monumenti aperti” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche per questa prossima primavera gli studenti guspinesi vestiranno i panni dei ciceroni e guideranno i visitatori nella alla scoperta delle particolarità culturali della prossima edizione dei Monumenti Aperti. Il comune di Guspini ha ufficialmente aderito alla manifestazione, tra le più seguite in Sardegna, dove vengono messi in mostra i tesori del territorio.

Qualche giorno fa la Giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera di adesione, confermando la volontà di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario del posto.

L’iniziativa permetterà l’apertura straordinaria dei principali siti culturali, con visite guidate gratuite curate da volontari e studenti.

Le risorse necessarie troveranno copertura nel bilancio comunale. L’assessora alla Cultura, Francesca Tuveri, dichiara che: «Anche quest’anno, insieme al Comune di Arbus, ritornerà a maggio uno degli appuntamenti culturali più attesi. La sua forza è, credo, creare legami tra le persone e i luoghi, dare valore alla storia e alla geografia di comunità - materie fuori dai programmi ministeriali eppure così cruciali - e agli studenti e studentesse: sono loro i veri interpreti della manifestazione». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’Unione Sarda.

Ecco il “Carnevale di Sardegna” Domani uno speciale in regalo

l In edicola e sulla app L’Unione Digital
Sindacato

«Traditi gli impegni, il Governo dia risposte ai lavoratori in crisi»

Le richieste di De Palma (Fiom) per le vertenze del Sud Sardegna 
Ivan Murgana Antonella Pani
La memoria

L’Italia piange le vittime delle foibe

Il Giorno del Ricordo celebrato in Parlamento e al sacrario di Basovizza 
Archivio di Stato.

Gli esuli in Sardegna, una mostra a Cagliari

Umberto Zedda
Genova

Bimba morta, la mamma voleva la custodia

La donna accusata di omicidio aveva chiesto l’affidamento delle tre figlie 