Via libera a “Monumenti aperti” 

Anche per questa prossima primavera gli studenti guspinesi vestiranno i panni dei ciceroni e guideranno i visitatori nella alla scoperta delle particolarità culturali della prossima edizione dei Monumenti Aperti. Il comune di Guspini ha ufficialmente aderito alla manifestazione, tra le più seguite in Sardegna, dove vengono messi in mostra i tesori del territorio.

Qualche giorno fa la Giunta comunale ha approvato all’unanimità la delibera di adesione, confermando la volontà di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario del posto.

L’iniziativa permetterà l’apertura straordinaria dei principali siti culturali, con visite guidate gratuite curate da volontari e studenti.

Le risorse necessarie troveranno copertura nel bilancio comunale. L’assessora alla Cultura, Francesca Tuveri, dichiara che: «Anche quest’anno, insieme al Comune di Arbus, ritornerà a maggio uno degli appuntamenti culturali più attesi. La sua forza è, credo, creare legami tra le persone e i luoghi, dare valore alla storia e alla geografia di comunità - materie fuori dai programmi ministeriali eppure così cruciali - e agli studenti e studentesse: sono loro i veri interpreti della manifestazione». (g. g. s.)

