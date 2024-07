Via libera a mini-appartamenti e sanatorie 

Abitabilità più facile per i micro-appartamenti, ma anche cambi di destinazione d'uso più semplici. E ancora: sanatoria possibile per le piccole difformità anche nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, se realizzate entro il 2006, e superamento della doppia conformità edilizia non solo per le difformità parziali ma anche per quelle sostanziali. Resi regolarizzabili, infine, anche gli interventi in parziale difformità con titoli rilasciati prima del 1977. Saltano invece, almeno per ora, le norme del cosiddetto salva-Milano.

Parlamento

Il decreto legge salva-casa è pronto ad approdare in aula alla Camera - dove verrà probabilmente posta la fiducia. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha fortemente voluto il provvedimento: «Una promessa mantenuta», dice. Mentre sono aspre le critiche delle opposizioni: per il vicecapogruppo M5s alla Camera, Agostino Santillo, «il governo vira su un condono tombale».

Novità

Tra le proposte di modifica approvate, una novità riguarda i monolocali: potranno avere l'abitabilità con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona (dagli attuali 28) e di 28 per due persone (ora ne servono 38). Mentre l'altezza minima dei locali interni passa dai 2,7 metri al limite di 2,4 metri, a condizione che gli edifici siano sottoposti a ristrutturazioni per garantire idonee condizioni igienico-sanitarie.

Tra le altre novità introdotte dagli emendamenti approvati, la possibilità di abitabilità dei sottotetti. Si ampliano inoltre le maglie delle tolleranze costruttive, cioè le differenze consentite tra quanto autorizzato e quanto realizzato, portate fino al 6% per gli appartamenti fino a 60 metri quadrati. La procedura semplificata che supera la doppia conformità si applica anche a immobili con vincoli storici, artistici e ambientali, purché le difformità siano lievi.

Inoltre il mutamento della destinazione d'uso «è sempre consentito», nel rispetto delle normative di settore. Ok anche alla norma sulle demolizioni: dai tre mesi di tempo a disposizione per rimuovere gli abusi dopo l'ingiunzione del comune si passerà a otto. Porticati e tende bioclimatiche entreranno infine negli interventi di edilizia libera. Congelate invece le norme salva-Milano, sulle autorizzazioni per i casi degli immobili reputati come presunti abusi.

