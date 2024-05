Via Lepanto tra sensi unici e rotatorie 

Dalla settimana prossima cambia la viabilità in via Lepanto. È stata pubblicata l’ordinanza a firma del comandante della Polizia locale, su indicazione dell’assessorato al Traffico, che dispone il senso unico da via San Simaco a piazza Mariano e la creazione di una rotatoria provvisoria in corrispondenza dell'intersezione tra le vie Vittorio Veneto e Lepanto. «Le modifiche sono state decise per disciplinare meglio il traffico e recuperare nuovi parcheggi utili a supplire quelli che verranno soppressi a causa dei lavori per la riqualificazione urbanistica di piazza Mariano -si legge in una nota del Comune – Nei prossimi giorni si interverrà per il rifacimento della segnaletica orizzontale necessaria all’individuazione dei nuovi stalli di sosta libera. I nuovi parcheggi a spina di pesce saranno sistemati su entrambi i lati della carreggiata». ( m. g. )

