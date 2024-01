Via Lepanto, riapre il cantiere  

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tribunale amministrativo e rimette in pista la società Torre sgr che nel 2018 aveva ottenuto il permesso di costruire in via Lepanto due palazzi in “housing sociale”, 45 appartamenti da dare in affitto o vendere a prezzi stabiliti. Lavori iniziati ma bloccati dopo la sentenza del Tar.

Il verdetto

In 15 pagine il Consiglio (Mastrandea presidente, consiglieri Martino, Monteferrante, Loria e Carrano) demolisce le ragioni, accolte invece dal Tar, del Comitato di via Lepanto e dei rappresentanti Elisabetta Falchi, Massimo Zucca, Salvatore Canu e Stefano Piredda. In particolare a far breccia in appello sono stati due punti sostenuti dai legali della Torre, Alessandro Boitto e Filippo Paccian, e in larga parte coincidenti con quelle del Comune di Oristano rappresentata dall’avvocato Gianna Caccavalle. Il ricorso al Tar del Comitato era irricevibile per «tardività della notificazione»: fuori tempo massimo, quindi. Su questo punto i giudici romani forniscono un’ampia e dettagliata spiegazione tecnica e concludono affermando che la notifica è avvenuta il 27 dicembre 2019, «ossia oltre il termine di decadenza di 60 giorni».

L’altezza

Non solo, il Consiglio ha ritenuto fondato anche il secondo punto del ricorso legittimando il diritto ad agire della “Torre”. Per il Consiglio non appare sufficiente la semplice costatazione da parte del Tar che la costruzione di edifici alti quasi 20 metri con 45 appartamenti possa creare pregiudizio agli abitanti della zona. L’accoglimento di questi due punti ha assorbito tutti gli altri e in definitiva la prima sentenza è stata cancellata.

Braccio di ferro

Ma dove nasce il contenzioso? Il Comune e la società Torre (alla quale l’amministrazione municipale aveva venduto l’area e rilasciato l’autorizzazione a realizzare gli edifici) avevano ritenuto che, ai fini della realizzazione del progetto predisposto dalla società per l’intervento di Housing sociale, non fosse necessaria una deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano attuativo e del permesso di costruire in deroga, essendo invece sufficienti, gli assensi acquisti ed i parere espressi dagli enti terzi in sede di Conferenza di servizi e dal dirigente del Settore sviluppo del territorio del Comune. Il Tar bocciò il procedimento e sostenne che per andare da 13 a 20 metri necessitava una delibera di approvazione del Consiglio comunale del piano di attuazione. Il Consiglio si riunisce e a maggioranza boccia il piano e fissa in 13 metri l’altezza che al lato pratico significava tagliare parecchi appartamenti. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato il Comune tornerà indietro o confermerà la delibera consiliare? Altro lavoro per tecnici e avvocati.

RIPRODUZIONE RISERVATA