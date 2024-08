Via Leonardo Da Vinci, riapre la scuola primaria 

«Gli studenti della primaria di Santu Nigola torneranno nelle aule di via Leonardo Da Vinci il primo giorno di scuola». L’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas rassicura genitori e alunni sul rientro nell’istituto dove sono in corso gli ultimi lavori di restyling, allarmati dopo l’ultima proroga concessa alla ditta che si sta occupando della ristrutturazione. «Si tratta delle rifiniture esterne», spiega l’assessore. «Per lunedì prossimo gli interventi interni saranno conclusi, a quel punto si procederà con il trasferimento dei banchi che nel frattempo erano stati portati nella scuola di via delle Begonie, e alle pulizie. Le lezioni», assicura, «riprenderanno regolarmente a inizio anno scolastico, esattamente come negli altri istituti cittadini».

La scuola è off limits dallo scorso novembre per lavori che sarebbero dovuti finire entro marzo. Per mesi però il cantiere è rimasto bloccato a causa di alcuni imprevisti emersi durante l’intervento, stallo legato al fatto che - essendo un progetto finanziato con il Pnrr - tutto deve passare tramite il Ministero, comprese le verifiche ulteriori richieste per poter proseguire e completare la ristrutturazione. Inevitabili le lamentele dei genitori degli studenti, trasferiti nella scuola di via delle Begonie sino a fine anno scolastico, con un pulmino dedicato al trasporto quotidiano degli alunni.

Dopo una serie di rinvii, i lavori sono ripresi di recente nell’edificio dove manca l’ultimo step di ristrutturazione. Interventi che, ribadisce l’assessore Argiolas, si concluderanno entro il 9 settembre.

