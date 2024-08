Via Leonardo da Vinci, pedoni a rischio 

Pedoni a rischio in via Leonardo da Vinci, la pericolosa litoranea gestita da Comune e Città Metropolitana, teatro ogni anno di gravi incidenti, anche mortali.

Le strisce pedonali all’incrocio con via Mar Tirreno, a pochi passi dallo svincolo per via dell’Autonomia regionale sarda, sono infatti ormai quasi completamente cancellate e attraversare tra le auto che sfrecciano a tutta velocità è un enorme pericolo.«Tra l’altro», spiega un residente della zona Giorgio Mulas, «le strisce sono proprio dopo una curva che le auto prendono ad alta velocità e i conducenti vedono i pedoni all’ultimo. Sollecitiamo che si faccia subito qualcosa prima che possa capitare una tragedia».Tra l’altro la stessa via Mar Tirreno è stata asfaltata di recente ma non è stata ancora sistemata la nuova segnaletica e i pedoni sono ancora costretti a passare in cunetta in assenza di marciapiedi. C’è da considerare che la zona è ogni giorno molto trafficata per la presenza dell’ufficio postale di Flumini e di numerose attività commerciali.Il tratto di litoranea in questione è di competenza della Città Metropolitana. Il tratto comunale è invece quello che si estende dalla rotatoria di Margine Rosso all’incrocio con via Marco Polo ed è in questo tratto davanti alla ringhiera che affaccia sulla spiaggia che sono stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati.

