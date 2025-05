Via Leonardo da Vinci, di nuovo distrutta la segnaletica 

Ormai si è perso il conto di quante volte è successo. L’ultima soltanto nei giorni scorsi: un’auto ha finito la sua corsa nello spartitraffico a fianco alla rotatoria all’incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Marco Polo, distruggendo la segnaletica verticale.

I cartelli con le frecce sono stati buttati giù e resi ormai inutili mentre quelli direzionali con le indicazioni per proseguire verso Cagliari, Sant’Isidoro o verso il parco di Molentargius, sono stati piegati e adesso restano malfermi al proprio posto. È una storia che si ripete da anni.

La rotatoria e lo spartitraffico all’altezza di via Marco Polo erano stati sistemati tempo fa proprio per rallentare la velocità delle auto che percorrono la litoranea anche oltre i 100 chilometri orari ma nonostante questo c’è chi preferisce non andare piano.Anche lo scorso anno via Leonardo da Vinci è salita sul podio della strada con il più alto numero di incidenti stradali arrivando a 35 sinistri.

E già quest’anno si contano cinque incidenti, per fortuna non con feriti gravi. il tratto più pericoloso resta quello di competenza della Città metropolitana da via Marco Polo a Flumini, poco illuminato, con attraversamenti pedonali poco segnalati e con incroci a raso ad alto rischio.

