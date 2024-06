Via le transenne dal molo di levante 

Le prime transenne le hanno rimosse mercoledì sera. Ieri il personale tecnico dell’Autorità di sistema portuale ha proseguito nella propria missione: smantellare le barriere che cinturano la banchina di levante da oltre vent’anni. I moduli, un pannello zincato affogato sui new jersey in cemento, erano stati messi in posa nell’ambito del piano internazionale per l’antiterrorismo. Gli abitanti di Arbatax si sono sempre sentiti defraudati della libertà, in un’area che in passato era riservata alla passeggiata.

Nello specchio acqueo della banchina di levante, i lavori di allestimento del parco boe prosegue senza sosta. Ieri è stato consegnato il pontile che che verrà fissato al dente perpendicolare al molo. Consentirà il passaggio agli escursionisti nel tratto tra la banchina e i gommoni. Settanta gavitelli sono quasi pronti per l’ormeggio dei natanti delle imprese del settore che, entro il primo luglio, si candideranno ai posti entro il primo luglio. Con l’ordinanza di ieri, l’Autorità ha disciplinato in maniera puntuale i termini di utilizzo dell’area: «È eccezionalmente e temporaneamente destinato, per la sola stagione estiva 2024 e comunque non oltre il 15 ottobre 2024, a campo ormeggio riservato ai natanti utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali di noleggio professionali dinamici da parte degli operatori del settore regolarmente iscritti».

Nuova geografia e cambiamenti in atto sono concertati tra Authority, Comune e Circomare.

RIPRODUZIONE RISERVATA