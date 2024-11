«Via le tasse d’imbarco per rilanciare il turismo» 

Da fine ottobre è iniziato un altro campionato: a Cagliari il tabellone dei voli si è più che dimezzato, passando da 81 collegamenti, di cui ben 48 internazionali, a 33 rotte complessive (10 estere). Ma lo scenario è identico e in alcuni casi più critico negli scali del nord Sardegna. La stagione aeronautica invernale riduce la presenza dell’Isola nel panorama turistico e costringe migliaia di passeggeri sardi a cercare tratte alternative.

Un emendamento della variazione di bilancio in discussione in questi giorni prevede l’abolizione dell’addizionale comunale di 6,5 euro su tutti i voli in partenza dagli scali sardi, come da tempo chiede Ryanair. Un’operazione che costerebbe alle casse regionali circa 30 milioni di euro, che però sarebbero compensati e superati dall’Iva prodotta in Sardegna, sostiene il primo firmatario Paolo Truzzu (FdI): «Dal punto di vista finanziario, non rappresenta un costo ulteriore per il bilancio della Regione, bensì di un concreto investimento, con l’ipotesi di vincolare maggiori introiti di questa misura nel settore dei trasporti, per esempio rafforzando i provvedimenti della Continuità territoriale. Peraltro, in questa variazione di bilancio, rappresenterebbe l’unico importante investimento di sostegno all’economia isolana e al suo sviluppo».

Per il momento l’appello di Ryanair è stato accolto da Calabria e Friuli, dove Ryanair ha recentemente presentato un piano di sviluppo con decine di nuove rotte.

