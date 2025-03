Via le strisce pedonali, caos in via Roma 

In transito nel passaggio pedonale che non c’è. Il semaforo è spento, le strisce cancellate. La segnaletica azzurra che indica il tratto pedonale coperta da un panno nero. L’attraversamento tra il Lungomare New York 11 Settembre e via Roma, all’altezza dell’ex stazione marittima, è momentaneamente interdetto, così come quelli accanto, dato che la zona è interessata dal proseguimento dei lavori per il secondo lotto. E quello che fino a poco tempo fa era un comodo passaggio dal lungomare al portico, non esiste più. Per eliminare ogni dubbio, anche la fermata del trasporto pubblico locale è stata temporaneamente spostata. Ma la novità non è stata esattamente digerita dai passanti.

Che sia per distrazione o per la forza dell’abitudine, sta di fatto che in tanti continuano a voler transitare da lì, arrivando a scostare le reti di protezione che il Comune ha posizionato in corrispondenza dei vari (ex) passaggi pedonali, per evitare un giro largo che farebbe perdere diversi minuti. E i rischi si moltiplicano: perché se molti automobilisti continuano a fermarsi per far attraversare, anche loro forse spinti dall’abitudine, altri ben comprendono di avere la precedenza esclusiva, e sono poco propensi (a ragione) a lasciar passare i pedoni. Ne conseguono pericolose inchiodate e furibonde suonate di clacson, che non risparmiano né turisti né cagliaritani.

Il malcontempo

E il malcontento, pur provvisorio, accomuna un po’ tutti. «È un bel disagio, è assurdo dover camminare un chilometro per andare qua di fronte, sembra che questi lavori non finiscano mai. Almeno prima avevano tenuto aperto un passaggio, ora ci hanno tolto anche quello», commenta Stefano Cannas. Sono tanti anche quelli che dopo un timido tentativo di attraversare, si ritrovano a fare marcia indietro. E se qualche turista la prende con filosofia, limitandosi a chiedere indicazioni sul tragitto da prendere per andare verso il centro, altri gradiscono meno. «Anziché semplificare le cose continuano a complicarci la vita», sentenzia Antonella Medda.

I commercianti

Ma il colpo più duro lo accusano le attività di via Roma: se la momentanea chiusura del passaggio non è un grosso problema per chi si trova alle estremità del portico, i commercianti al centro sono inevitabilmente in sofferenza. «È devastante, noi che siamo in mezzo siamo tagliati fuori, questa cosa influisce tantissimo sugli affari», dice Stefano Saluz, titolare di un bar. «Temiamo che l’attesa non sarà breve, questa è una guerra ai commercianti». Preoccupazioni condivise lungo il portico. «Ci sta tagliando definitivamente le gambe, il sabato c’è pochissimo movimento e degli altri giorni è meglio se non parliamo», spiega Maria Grazia Fiorenza, titolare di un negozio di abbigliamento. «Col giro immenso che devono fare non passano più neanche i turisti. La speranza è che riaprano in qualche mese, se dovesse durare anni dovrò chiudere».

