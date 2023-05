Via le scritte, ripulita la facciata della chiesa 

Ripristinata la facciata laterale della vecchia chiesa delle Grazie, da anni imbrattata con scritte e pasticci. «Le scritte continuavano ad aumentare - dice Gianfranco Frau del comitato Sant’Isidoro -. Su iniziativa del priore Mariano Gallus, abbiamo voluto pulire il muro in occasione della festa di Sant’Isidoro del 14 maggio». Per poter eseguire i lavori il comitato ha presentato una richiesta al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. È stato coinvolto l’architetto Franco Niffoi che ha sposato l’iniziativa. «Tramite lui abbiamo ottenuto l’aiuto della ditta Nicola Cadoni specializzata in lavori di restauro. È intervenuta sulla facciata con materiali e tecniche adeguate, riportandola alle origini», dice Frau. Da martedì i volontari si sono occupati della pulizia, della riparazione degli intonaci e tinteggiatura. I lavori sono stati offerti gratuitamente dalla ditta Cadoni, Marroncolor ha contribuito donando la tinta. Il comitato provvederà a potare un ulivo nel lato della chiesa di fronte a piazza Tonino Puddu, ad abbellire con piante e a inserire una bordura in legno per evitare che l’acqua piovana porti via la terra. «Chiediamo al Comune di inserire telecamere funzionanti affinché i problemi non si ripresentino», concludono i volontari.

