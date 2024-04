Via le salme dai loculi in alluminio, chiude il cimitero 

Erano stati realizzati qualche anno fa all’epoca della giunta Delunas, per tamponate l’emergenza spazi, ma i loculi in alluminio sistemati a ridosso di una delle corsie che dividono il cimitero nuovo da quello monumentale, lì non possono più stare. Il sole, soprattutto quello cocente dei mesi estivi, surriscalda l’alluminio, creando problemi e un forte odore che si diffonde per tutto il camposanto.

Salme da traslare

Presto però la questione sarà definitivamente risolta: i primi giorni del mese prossimo, si comincerà con le traslazioni. I defunti che riposano nei loculi di alluminio saranno tutti trasferiti nella parte nuova in consegna nei prossimi giorni.«Per potere effettuare le operazioni di traslazione delle novanta salme» spiegano dagli uffici cimiteriali, «sarà necessario chiudere il cimitero per cinque giorni continuativi. Abbiamo rimandato le operazioni a dopo i ponti del 25 aprile e del primo maggio proprio per non creare disagi ai parenti che vogliano recarsi in visita ai loro cari defunti».

Le date di chiusura saranno comunicate nei prossimi giorni. Quel che conta è che si riuscirà a completare il tutto con netto anticipo rispetto all’arrivo del grande caldo che provocava i problemi maggiori. Problemi che si erano presentati fin da dopo l’installazione: anche i frequentatori avevano segnalato l’odore sgradevole quando i loculi si surriscaldavano ma in quel momento quella soluzione era risultata la più semplice e veloce in un periodo in chi non si sapeva dove seppellire i morti.

I venditori di fiori

Intanto invece slitta il trasferimento dei venditori dei fiori in una piattaforma attrezzata, inizialmente prevista per questa primavera. Bisogna prima sbrigare tutte le procedure amministrative.lo spostamento dei fiorai dei 7 box, nello sterrato del cimitero dalla parte di via Marconi, poco distante dall’ingresso principale.Lì sarà sistemata una piattaforma in calcestruzzo dove troveranno spazio non solo le postazioni dei fiorai che si trovano dalla parte di via Marconi ma anche di quelli dalla parte di via San Francesco. I box saranno amovibili e chiusi in modo da proteggere dalle intemperie.

Nel frattempo però è stato fatto tanto altro. Prima di tutto i lavori di tinteggiatura di tutti i muri prima dalla parte di via San Francesco, dove erano state sistemate anche delle transenne a seguito del crollo di calcinacci sul marciapiede e poi dalla parte di via Marconi. Un intervento che mancava da tempo.Nei giorni scorsi è stata anche falciata l’erba nel cimitero monumentale. Era cresciuta così alta da coprire le tombe e sono stati isolati con tutti i solai. La guaina vecchia infatti era in condizioni pietose, il vento l’aveva distrutta e gonfiata. In alcune zone era completamente divelta. In tutto sono stati sostituiti 4 mila metri di guaine.

RIPRODUZIONE RISERVATA