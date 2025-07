Via le ruspe, ora è allarme abusivi 

Dopo anni di mancata manutenzione i canali finalmente sono stati stappati, le ruspe non ci sono più e gli stagni di Mar’e Pontis a Cabras, Marceddì a Terralba e Is Benas a San Vero Milis stanno “respirando”. Ma se per il Consorzio che gestisce la laguna cabrarese si è allontanato il rischio morie, ripiomba il problema legato all’invasione degli abusivi.

Gli abusivi

Se un tempo pescavano solo la notte ora agiscono anche durante il giorno. Guidano motoscafi con motori da 40 cavalli, sfidando i pescatori addetti alla guardiana. Come se niente fosse gli abusivi caricano sulle loro barche quintali di pesci. Un problema non indifferente che i pescatori consorziati hanno voluto segnalare alla prefettura. E ieri il prefetto, Salvatore Angieri, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: a tutte le forze dell'ordine è stato chiesto di intensificare le attività di prevenzione e contrasto alla pesca di frodo nello stagno Mar’e Pontis.

Il vertice

Nel corso dell’incontro è stata decisa l’attivazione di servizi mirati e congiunti che vedranno in campo polizia, Capitaneria di porto e corpo forestale. «Un problema che da soli non possiamo eliminare - spiega il vicepresidente del Consorzio, Carlo Urrai - Ecco perché abbiamo chiesto aiuto». «Il servizio di guardiania non è sufficiente per fermare gli abusivi, sono troppi. Serve un'azione forte», ribatte il sindaco, Andrea Abis. Durante il vertice sono stati disposti inoltre controlli specifici sulla filiera distributiva del pescato, affidati ai carabinieri e alla Capitaneria. «L’obiettivo è contrastare l’immissione sul mercato di prodotto ittico di provenienza illegale e non tracciata, a tutela della legalità e della sicurezza alimentare. Verranno controllate le cucine dei ristoranti del territorio ma anche le pescherie», si legge in una nota della Prefettura.

I lavori

Ma c’è anche un altro problema da risolvere: ancora non è chiaro infatti se tutti i detriti eliminati per “stappare” i canali possono rimanere ai lati delle lagune, dove per ora sono stati sistemati. «Nei prossimi giorni sarà nostro compito far analizzare tutti i materiali - spiega Carlo Corrias, il presidente del consorzio di Bonifica che ha eseguito i lavori - Verrà effettuato uno studio idraulico e ingegneristico. Solo dopo capiremo se è necessario il trasferimento per lo smaltimento o no».

Il futuro

Intanto nei prossimo giorni il Consorzio incontrerà tutti i presidenti dei cooperative dei pescatori.

«L'obiettivo è capire, con la loro collaborazione - spiega Corrias - quali sono le altre problematiche da risolvere. I lavori appena terminati erano di tipo emergenziali, ora possiamo concentrarci sul resto». E le risorse ci sono: «I dieci milioni stanziati dalla Regione per la bonifica degli stagni non sono stati utilizzati tutti - conclude Corrias - Siamo al lavoro per il conteggio».

