«Via le ruspe dalle tre piazze» 

Tra proroghe, perizie di variante e qualche evitabile intoppo, l’attesa è stata lunga. Adesso, però, il traguardo è dietro l’angolo per tre piazze, pronte a liberarsi definitivamente di ruspe e recinzioni. Nelle piazze Manno, Mariano e Pintus è scattato il conto alla rovescia: «Entro fine novembre cantieri chiusi», si sbilancia l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete.

Piazza Manno

Gli ultimi interventi procedono spediti sotto l’ex reggia giudicale. Proprio ieri è stata consegnata la vasca per l’impianto idrico che ora andrà posizionata, l’impresa ha quasi completato la copertura degli scavi con la terra e a giorni si potrà procedere con la posa del prato verde. «Questione di settimane e gli oristanesi potranno tornare a passeggiare nella storica piazza, completamente rinnovata», osserva Prevete. Addio ai disagi che per oltre un anno e mezzo (con un giro intero di calendario di ritardo), hanno accompagnato residenti, commercianti, studenti e personale della scuola secondaria di primo grado.

Piazza Mariano

In piazza Mariano la proroga concessa alla ditta che si è aggiudicata i lavori scade lunedì. È possibile sia necessario qualche ulteriore giorno, considerata la “svista” degli alberi messi a dimora e poi rimossi perché diversi da quelli indicati nel progetto e, prima ancora, quella delle aiuole attorno agli alberi realizzate a ridosso degli ingressi delle abitazioni. «In questi giorni sono state sistemate le panchine e gli operai stanno procedendo con la posa del pavimento in cubetti di porfido - fa sapere Prevete - come ultimo step è prevista la stesura del tappeto erboso». Il progetto da 616mila euro è finanziato dal Pnrr, e Regione e Comune. Tempo stimato del cantiere, avviato lo scorso aprile, novanta giorni; in realtà ne sono serviti circa duecento.

Piazza Pintus

Capitolo a parte per piazza Pintus, la cui inaugurazione era prevista esattamente un anno fa. Tra proroghe e rinvii il cantiere è ancora aperto: «Per poco», assicurano dalla Giunta. Nei giorni scorsi sono finalmente arrivate le alberature ordinate da Valencia e attese subito dopo Ferragosto. La prossima settimana si dovrebbe posare il pavimento, opera affidata in subappalto dopo il lungo tira e molla tra Comune e impresa sui costi del materiale. Dopodiché Pratz’e Bois tornerà fruibile e il Foro Boario, dove nei giorni scorsi è stata inaugurata la nuova mostra di arte “Kolossòi”, firmata dall’artista sassarese Pastorello.

