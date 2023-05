«Via le pedane dei locali dai parcheggi» 

La contesa degli spazi tra locali pubblici e automobilisti, con l’arrivo della bella stagione si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta, al centro delle polemiche sono le due pedane per i tavolini realizzate nel corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra le vie Caprera e Pola, laddove finora parcheggiavano le auto.

Le motivazioni

La decisione di autorizzare il pubblico esercizio a sistemare le pedane, tuona ora Adolfo Costa, presidente del Comitato dei residenti di Stampace, «ha provocato la perdita di almeno sette stalli destinati ai posteggi, dei sessanta disponibili, violando così le norme in vigore». Costa si riferisce al Regolamento, che fissa «a un massimo del dieci per cento la soglia massima di utilizzo degli stalli per il parcheggio».

La lettera

Così, proprio dal presidente del Comitato parte una diffida che ha, come punto d’arrivo, la scrivania del sindaco Paolo Truzzu e quella del prefetto Giuseppe De Matteis. Al primo cittadino, a nome delle duecento famiglie di residenti nella zona del Corso che si sono associate, chiedono «con urgenza di ripristinare la legalità affinché sia garantito che la riduzione degli stalli destinati al parcheggio, nell’area, non superi la quota massima consentita dal Regolamento». Di fatto, dunque, uno stallo in meno rispetto ai sette occupati. «C’è sempre maggior disagio per i residenti», conclude Costa.