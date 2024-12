Via le “odiate” panchine in cemento, tornano quelle in legno 

Le panchine in cemento erano calde d’estate e fredde d’inverno. La seduta non proprio invitante. «Qualcuno era arrivato a utilizzare dei fogli di giornale per proteggersi», esordisce subito Gianni Perotti, assessore comunale al Patrimonio. Addio alle panchine in cemento, ricompaiono quelle tradizionali con seduta e schienale in legno e struttura in ghisa. Ieri mattina è iniziato l’intervento di sostituzione in piazza Vittorio Emanuele. Sui social è dilagata l’ironia, con qualcuno che ha scritto di aver visto più modelli di panchine in piazza di Chiesa negli ultimi dieci anni che promozioni di divani su una celebre azienda del settore. «Sulla base di alcune segnalazioni - spiega l’esponente della Giunta Burchi - abbiamo ritenuto di dover intervenire andando incontro ai principali utilizzatori delle panchine. Non invitavano certo ad accomodarsi. Ecco perché abbiamo ripristinato quelle in legno, più confacenti ai maggiori utilizzatori». Dodici le panchine da sostituire tra piazza Vittorio Emanuele e via Roma, di fronte al Comune. Le panchine rimosse troveranno nuova collocazione. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA